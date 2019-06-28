Эксперт рассказали, в каком месте жилья лучше всего заниматься сексом

Секс. Иллюстративное фото / ТСН

Эксперт по менопаузе и гормональным изменениям доктор Шахзади Харпер назвала самое лучшее место для занятий сексом в доме - в плане похудения.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Mirror.

По ее словам, когда речь идет о сжигании калорий, эффективнее всего заниматься сексом, как ни парадоксально, именно на кухне. Ведь тамошний стол − всегда удобная опора. Кроме того, можно заниматься сексом на стульях, когда партнер садится, а партнерша его "оседлывает".

Самое лучшее решение − заниматься любовью на кухне, но только не перед или после еды.

К слову, по данным исследований, получасовый сеанс секса дает возможность мужчине сжечь 101 калорию, а женщине − 69.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как превратить секс в позе "наездница" в пир плоти. До этого психологи раскрыли секрет, как мужчинам легко добиваться секса у женщин



