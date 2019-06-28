Не высасывайте яд и не пейте алкоголь: Супрун рассказала, что делать при укусе змеи

Супрун рассказала, что делать при укусе змеи / Reuters

Главная советчица страны, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предупреждает: укусы змей представляют серьезную угрозу здоровью, и жизни человека.

На своей странице в Facebook она рассказала, что хоть в Украине умереть от укуса змеи практически невозможно, потому что у нас не распространены ядовитые виды змей, опасность все-таки есть.

Что делать, если укусила змея:

сохраняйте спокойствие и не паникуйте.

перемещение человека в удобное положение и следите, чтобы она меньше двигалась.

освободите место укуса от любого сжатия (от обуви, одежды или украшений). Особенно при быстром нарастании отека.

во время транспортировки желательно зафиксировать конечность в приподнятом положении - с помощью шины или подручными средствами.

место укуса нужно обработать антисептическим раствором. Для этого на рану накладывается циркулярная повязка, слегка сдавливает конечность. С помощью нее можно предотвратить загрязнение раны и уменьшить скорость распространения яда по лимфатическим сосудам.

если у пострадавшего есть тревога - следует его / ее успокоить или дать успокоительные средства.

Чего категорически нельзя делать при укусе змеи:

не пытайтесь обрабатывать рану дополнительно.

не прижигайте рану, но и не прикладывайте лед.

не накладывайте жгут. Это противопоказано из-за многочисленных осложнений при его применении.

не высасывайте яд. Эффективность этой процедуры достаточно сомнительна. В частности, ограничена во времени - это нужно делать не позднее чем за 5-7 минут с момента укуса. При этом у человека, оказывает подобную помощь не должно быть повреждений (ран, язв) в ротовой полости.

не употребляйте алкоголь или кофеин.

не пытайтесь поймать или убить змею. Попробуйте запомнить ее цвет и форму - это может помочь в лечении.

Как подготовиться к походу в местность, где есть змеи:

надевайте одежду, которая защитит от укусов. Это должны быть длинные брюки из плотной ткани, высокие ботинки. Брюки нужно заправить в обувь.

проверяйте место привала. Перед тем, как сесть на траву, камень или бревно дерева - пошуршите или постучите палкой. Это отпугнет змею. Обычно они убегают от людей, услышав шаги, стук или голоса.

не прикасайтесь непроверенных предметов руками. Змеи часто прячутся в старых пнях, в сене, под камнями или стволами деревьев. Именно поэтому этим предметам лучше не касаться руками, а пользоваться палкой.

не делайте резких движений. Если увидели рядом змею, лучше замереть и подождать, пока она отползет, или без резких движений отойти в сторону. Змеи не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности.

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