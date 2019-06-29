Названы главные правила БДСМ-секса

Есть три правила БДСМ-секса / Факты ICTV

У любителей БДСМ-секса есть собрание правил, которое состоит из трех пунктов — безопасность, добровольность и разумность.

В БДСМ главное — психологическое доминирование и игра в передачу контроля и власти, пишет Здоровье 24.

По данным издания, перед тем, как практиковать БДСМ, партнерам нужно обозначить границы дозволенного, а только потом — действовать.

Во время БДСМ-секса можно играть в ролевые игры, связывать партнера, отхлестывать, однако нужно договориться о стоп-слове, после произнесения которого другой партнер перестанет выполнять какие-либо действия.

Ранее секс-тренер из США Эмили Нагоски сообщила, что интимную жизнь пар можно максимально улучшить тремя способами, в частности, партнерам нужно удовлетворяться тем сексом, которым они занимаются.

Справка. БДСМ — это психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и иных формах сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение.