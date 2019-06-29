Врач сказал, как "прокачать" силу воли

Силу воли можно "прокачать" с помощью медитации, сообщил врач / segodnya.ua

Кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко сообщил, что в организме человека за силу воли отвечает префронтальная кора (ПФК) больших полушарий головного мозга.

Сила воли — ресурс, который человек получает каждый день в определенном количестве, ее можно "прокачать" с помощью медитации, приводит Здоровье 24 данные врача.

По его словам, чем больше и активнее работает префронтальная кора, тем сильнее она устает, и именно поэтому к концу дня человеку гораздо труднее противостоять сиюминутным желаниям, чем в начале дня.

"...Можно улучшить работу ПФК. Прокачать ее. Одной из действенных методик является медитация. Медитация — это тренировка концентрации, а это как раз тот аспект, за который отвечает ПФК…", — сообщил эксперт.

Ранее кандидат наук по физическому воспитанию и спорту Владимир Кормильцев говорил, что головной мозг можно "накачать" — для повышения умственной активности человеку необходимо систематически выполнять физические упражнения.

Справка. Префронтальная кора головного мозга — это отдел коры больших полушарий головного мозга, который представляет собой переднюю часть лобных долей.