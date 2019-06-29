Ученые научили искусственные мышцы работать как человеческие

Ученые научили искусственные мышцы функционировать как человеческие / liu.se

Ученые из Университета Линчепинга создали искусственные мышцы, которые бы больше походили на биологические.

В исследовании, опубликованном в престижном журнале Advanced Materials, продемонстрировали искусственные мышцы, работающие на тех же глюкозе и кислороде, что и наш организм.

Проект уже сулит огромные изменения в деле создания протезов, поскольку новые мышцы куда компактнее и не нуждаются в подзарядке. Однако самой по себе возможности искусственной ткани сокращаться – еще недостаточно, чтобы сделать из нее что-то полезное.

Как это работает

Движение наших мышц обеспечивается энергией, которая выделяется, когда глюкоза и кислород участвуют в биохимических реакциях. Аналогичным образом, изготовленные приводы могут преобразовывать энергию в движение, но энергия в этом случае поступает из других источников, таких как электричество.

Полимер пиррол – органическое соединение, хорошо проводящее электричество и меняющее под его воздействием свою структуру. Даже малого заряда достаточно для реакции. Исследователи взяли две сверхтонкие плёнки из полипиррола, поместили их с двух сторон еще более тонкой изолирующей мембраны. Получилась своеобразная тонкая пластина, которая при воздействии электричества, выгибалась в противоположную сторону за счет вытеснения ионов через мембрану.

Проект уже сулит огромные изменения в деле создания протезов / liu.se

Подобная реакция наблюдалась и при прямом воздействии электрического тока, и при контакте со смесью воды и глюкозы, но только если на "мышцу" был предварительно нанесён слой особых энзимов. По сути – такая же реакция, которая происходит и в мышцах.

Так что искусственные мышцы могут сокращаться в стандартном физрастворе.

Теперь ученые хотят создать систему, которая будет еще ближе к биологическим мышцам. Исследователи также хотят проверить концепцию, используя другие исполнительные механизмы в качестве "текстильной мышцы", и применить ее в микроробототехнике.

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