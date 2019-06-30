Начался коридор затмений: астролог объяснила все самое важное, что нужно знать

В воскресенье начался коридор затмений, сообщила астролог / Getty Images

На Земле с воскресенья, 30 июня, по пятницу, 19 июля, продлится коридор затмений — это период между двумя близкими затмениями и несколько дней до и после них.

Влияние затмений может быть очень разным — добрым, совсем злым или фатальным, написала астролог Василиса Володина в Instagram.

Эксперт отметила, что солнечное затмение ожидается 2 июля в 22:22, а лунное — 17 числа в 0:30, и коридор затмений окрашен их сильным влиянием.

Все самое важное, что нужно знать о затмениях:

Запланированные на это время события протекают непредсказуемо;

Начатые в затмения дела часто имеют разрушительные последствия;

Незапланированные события в будущем оказываются судьбоносными и дают старт новым важным процессам;

В дни, близкие к затмениям, рискованные и сложные мероприятия становятся еще сложнее и рискованнее.

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