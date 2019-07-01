Солнечное затмение 2 июля: нумеролог предупредила об опасностях

Затмение пройдет под покровительством знака Зодиака Рак.
Воздействие солнечного затмения, которое состоится 2 июля 2019 года, можно будет ощущать с 29 июня по 5 июля, подчеркнула нумеролог Людмила Савина.
Опасности солнечного затмения 2 июля
Затмение пройдет под покровительством знака Зодиака Рак. Нумеролог подчеркнула, что в день затмения 2 июля следует быть осторожными и сдерживать свои эмоции, поскольку затмение может принести ранимость, излишнюю чуткость и навязчивое дружелюбие. Из подсознания могут подняться подавленные эмоции, с которыми нелегко будет справиться. В этот период следует придерживаться одного правила — все семейные проблемы необходимо оставить дома.
Читайте такжеЗатмения и конфликты: астропсихолог рассказала об опасностях июля-2019Нежелательно в этот период совершать крупные сделки, покупки, финансовые операции. Открывать новое дело, начинать воплощать в жизнь новые проекты также не стоит, поскольку они не принесут ожидаемых результатов.
Встречи или поездки также следует перенести на другое время. Следует не воспринимать всерьез оскорбления, громкие высказывания и обещания.
Солнечное затмение 2 июля: полезные рекомендации
2 июля 2019 года желательно провести в спокойной обстановке и не совершать ничего необычного или рискованного. День солнечного затмения — это благоприятное время для занятий духовными практиками, которые позволят достичь полной гармонии с собой и миром
Это время благоприятно для того, чтобы изучить что-то новое, расширить свои знания, начать читать новую книгу. Чтобы спрогнозировать свое ближайшее будущее следует использовать практику первого лунного дня и составить список желаний, которые хотелось бы осуществить в течение года. Также важно настроить себя на успех. 2 июля, в момент затмения энергия Солнца поможет избавиться от ненужных связей, устаревших идеалов и ценностей, пишет obozrevatel.com.
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Солнечное затмение 2 июля: когда и где смотреть
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Чили и Аргентине, а также в юго-восточной части Тихого океана.
Солнечное затмение начнется в 12:23 по Тихоокеанскому времени (22:23 по киевскому).