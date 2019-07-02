Женщины рассказали, сколько им нужно времени для идеального секса

2 июля 2019, 00:28

По словам дам, вокруг их желания и возможностей заниматься сексом скопилось очень уж много мифов.

Сек
Секс / Lux.fm

Группа датских ученых опросила три сотни женщин − с целью установить оптимальное время, которое они тратят на занятия сексом. 

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида The Sun. Согласно обнародованным статистическим данным, лучшей периодом времени, который дает возможность получить максимальное удовольствие − 24 минуты и 12 секунд.

Кроме того, дамы опровергли миф о том, что для хорошего секса им важен размер пениса партнера. Для представительниц прекрасного пола гораздо более важна теплота, исходящая от партнера, и его постельные навыки.

Напомним, ранее эксперт рассказала, в какое время суток лучше всего заниматься сексом. До этого ученые опровергли главный миф насчет того, как женщины ведут себя во время секса.


 

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