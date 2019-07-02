Украина получит "пощечину" — астролог

Украине грозит "пощечина", сообщил астролог / Скриншот видео с youtube.com

Астролог Виктор Базилей спрогнозировал, что в период коридора затмений Украина получит "пощечину", но выиграет в стратегическом плане.

Наша страна проиграет битву, но выиграет войну, рассказал эксперт Обозревателю.

По его словам, в период действия затмений будут движения, которые касаются внешнеполитического курса Украины, будут неудачи, но в итоге они приведут к победе.

"Украина получит пощечину, но позже мы поймем, что это такая ерунда, на которую не следует обращать внимания, что она… не будет иметь негативных последствий", — сказал собеседник.

Ранее астролог Василиса Володина сообщила, что 2 июля в 22:22 будет солнечное затмение, а 17 числа в 0:30 — лунное. Эксперт отметила, что влияние затмений может быть очень разным — добрым, совсем злым или фатальным.