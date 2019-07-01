"Не нарывайтесь": астролог объяснила, как пережить затмения

Во время затмений лучше не нарываться, сообщила астролог / Reuters

Астролог Василиса Володина сообщила, что во время затмений нужно быть особо внимательными, не рисковать без необходимости и не нарываться.

Стоит обходиться без экстрима в физических нагрузках и в личных отношениях, написала эксперт в Instagram.

По ее словам, ход событий может быть непредсказуемым, поэтому нужно все продумать до мелочей и застраховаться там, где возможно.

"…если на это время запланированы рутинные события, все как обычно или ничего особенного не запланировано, то вы не меняете траекторию движения — живете, как жили. Проявляйте повышенное внимание…", — посоветовала эксперт.

Напомним, Василиса Володина написала, что 2 июля в 22:22 будет солнечное затмение, а 17-го в 0:30 — лунное. Астролог предупредила, что влияние затмений может быть совсем злым, добрым или фатальным.