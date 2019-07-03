Эксперты развеяли популярный миф о похудении

Специалисты развеяли мифы о сахаре / med2.ru

Специалисты установили, что от сладкого поправляются не больше, чем от другой пищи с таким же количеством калорий.

Решили развеять мифы о вреде сахара автор и журналист, специализирующий на питании Гари Таубс, и нейробиолог Сэм Харрис, передает Med2.

Утверждение, что человек набирает вес только от сахара – неверное. По словам Харриса, лишь общий энергетический баланс определяет, толстеем ли мы.

Чтобы поддерживать здоровый вес, важно придерживаться комплексного рациона, который исключает не только сахар, но и жиры. Именно неправильная оценка всех составляющих диеты влияет на этот баланс.

Подсчет калорий — это все, говорит эксперт. Если мы потребляем в целом здоровую пищу, в теле работает естественный механизм поддержания нормального веса.

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