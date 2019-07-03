Ученые рассказали, как избавить женщину от комплексов по поводу секса

Секс. Иллюстративное фото / Delfi

Довольно часто даже секс с любимым и проверенным партнером не приносит женщинам желанного оргазма − из-за комплексов.

Об этом сообщают эксперты, опрошенные порталом Cosmo. По их словам, на Западе вывели специальный термин: sexual performance anxiety — состояние, когда сексуально активный человек неправильно ведет себя в постели из-за психологических причин.

По мнению эксперта, страх перед своими постельными умениями заставляет дам следить за происходящим и в мыслях комментировать собственные действия в постели. Естественно, что таким образом они отвлекаются от главного — и им приходится либо заниматься сексом дольше, либо вообще обходиться без оргазма. Далее, доверие к партнеру — очень важный компонент сексуального удовольствия. Если женщины будут думать лишь о том, что партнеры видят их несовершенства или отсутствие определенных умений, то никакого оргазма не будет.

И крайние важный момент — ни в коем случае не нужно имитировать оргазм. Поскольку такая "актерская игра" не выгодна никому − ни партнеру, ни самой женщине — поскольку мужчина так и узнает, что на самом деле ей нужно.

Напомним, ранее ученые рассказали о том, чем полезны оральный секс и сперма для женщин. Позднее эксперты рассказали, когда стоит и не стоит женщинам тратить время на секс.



