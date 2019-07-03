Психологи рассказали, как паре добиться самого лучшего секса

Секс. Иллюстративное фото / tv.ua

Группа психологов из Техасского университета в городе Остин (США) определили главный компонент, без которого нельзя себе представить хороший секс.

Они пришли к выводу (опросив 12 145 респондентов) - чем раскованнее люди могут между собой обсуждать секс, то тем лучше у них проходит интим.

В особенности это касается представительниц прекрасного пола. Все участницы исследования, которые живут по принципу "Не надо стесняться", возбуждаются гораздо более качественно и регулярнее получали оргазмы.

Напомним, ранее ученые рассказали, что нужно постоянно есть для хорошего секса. До этого исследователи рассказали, почему постоянный интим в утренние часы − хорошо.