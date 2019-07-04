Эксперт назвала причины постоянного сексуального возбуждения

Постоянное сексуальное возбуждение может возникнуть из-за невралгии половых органов после менопаузы, сообщила сексолог / Krasotka.ee - Postimees

Сексолог Светлана Грабова сообщила, что синдром постоянного сексуального возбуждения является необычным расстройством у женщин, которое трудно лечится, и возникает по ряду причин, в частности, из-за сексуального насилия.

При наличии такого синдрома гениталии женщин возбуждены на протяжении длительного времени — часы, дни, недели, при этом не хочется секса, и он не приносит облегчения, пишет Здоровье 24 со ссылкой на данные эксперта.

По словам сексолога, есть несколько самых известных причин возникновения синдрома постоянного сексуального возбуждения:

Невралгия половых органов после менопаузы;

Аффективные расстройства, сексуальное насилие — в таких случаях женщины неправильно воспринимают ощущения в гениталиях — ассоциируют их с негативными событиями;

Из-за сочетания синдрома беспокойных ног и гиперактивности мочевого пузыря.

Ранее сообщалось, что среди 30-40-летних мужчин насчитывается больше всего сексоголиков — это люди, которые имеют зависимость от секса, но сам интим им часто приносит минимум удовольствия.