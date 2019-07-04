Популярный порносайт массово принуждал девушек заниматься сексом на камеры

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В суд на популярный сайт Girls Do Porn, который специализируется на порнокастингах, подала целая группа девушек, снимавшихся в роликах.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Jezebel. По словам журналистов, девушки в исковом заявлении утверждают − их обманом убедили сниматься в порно и во время съемок заставляли заниматься сексом под камеры.

Кроме того, девушки обвиняют, что сотрудники сайта на них оказывали моральное давление – вплоть до угроз. Далее, представители Girls Do Porn предлагали им тысячи долларов за съемки в видео и обещали, что порно никто не увидит за пределами Австралии и Новой Зеландии.

Однако впоследствии порно с девушками было выложено в Сети в свободном доступе, в том числе на таких мегапопулярных сайтах как PornHub и YouPorn.

Напомним, ранее психологи рассказали, почему мужчин постоянно тянет смотреть порно. До этого в США мужчина занимался с парнями сексом под видом женщины и торговал снятом тайком порно.



