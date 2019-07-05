Названы правила употребления соли

На досол в день нужно использовать около 5 граммов соли, сообщила диетолог / pixabay.com

В день человеку нужно 5 граммов соли, но она уже содержится в овощах, кашах рыбе и ряде приготовленных продуктов, поэтому, чтобы от нее была польза, стоит придерживаться нескольких правил.

Не стоит досаливать блюда с солеными продуктами, написала диетолог Светлана Фус в Instagram.

По ее словам, в пищу стоит принимать морскую или каменную соль, которая обогащена йодом, а на досол использовать около 5 г. Фус подчеркнула, что также нужно пить достаточное количество воды, однако не больше своей дневной нормы.

Ранее диетолог Андрей Маковецкий сообщил, что в организме соль, в первую очередь, отвечает за передачу нервных импульсов, человек может прожить без соли около месяца. Эксперт отметил, что соль — один из самых нужных и важных для организма минералов.

Справка. Количество воды, необходимое человеку в день, рассчитывается по формуле 30 мл (летом — 40 мл) на килограмм массы тела.