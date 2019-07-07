От гнева до секса: астрологи назвали отпетых скандалисток среди знаков Зодиака

Астрологи назвали отпетых скандалисток среди знаков Зодиака / Whats-Your-Sign

В отношениях с женщинами Овнами важно завоевать уважение и авторитет. Как подчеркивают астрологи, в случае возникновения конфликта срочно становитесь на их сторону или спасайтесь бегством. Однако бурные конфликты с Овнами нередко заканчиваются страстным сексом.

Женщины Козероги очень последовательные и внимательные к мелочам. Ни один проступок не останется незамеченным. Они предпочитают серьезные разговоры до вашей полной капитуляции, подчеркивает ТСН.

Женщины Стрельцы страстные как в любви, так и в гневе. Рядом с ними следует быть очень осторожными. Женщины Стрельцы не умеют долго злиться. После букета цветов и приятного сюрприза они быстро сменят гнев на милость.

Женщины Близнецы часто меняют настроение, поэтому угадать их эмоции практически невозможно. Эти женщины быстро увлекаются интересными идеями, поэтому их внимание можно легко переключить на позитив.

Женщины Рыбы. Согласно гороскопу, представительницы этого знака умеют приспосабливаться под других и контролировать собственные эмоции и чувства. Лучше не попадаться им под горячую руку, ведь на них не подействуют аргументы и призывы к примирению.

Напомним, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, у которых смелость кипит в крови.