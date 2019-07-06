Ученые выявили предотвращающие рак молекулы в овощах и фруктах

Овощи и фрукты могут предотвратить рак / 1zoom.ru

Ученые из Имперского колледжа Лондона в результате ряда экспериментов пришли к выводу, что регулярное употребление овощей и фруктов способно защитить организм человека от онкологии.

"В апельсинах, моркови, капусте и винограде содержатся молекулы, способные бороться с раком, утверждают ученые, и их свойства аналогичны свойствам зарегистрированных лекарственных препаратов", - передает The Times.

Исследователи проверили 200 овощей и фруктов и выявили, что делировал действия молекул в человеческом организме и пришел к выводу, что 110 из них обладают свойствами, способствующими борьбе с раком и очень близки по своим свойствам к лекарственным препаратам.

Читайте такжеУченые выявили, как куркума помогает бороться с раком"К продуктам, которые продемонстрировали наибольшее разнообразие поражающих рак молекул, относятся апельсины, виноград, морковь, кинза, укроп, капуста и сельдерей душистый. Многие молекулы являются флавоноидами, соединениями, которые помогают фруктам и овощам обрести свой цвет. Было доказано, что чай также содержит многочисленные молекулы, помогающие победить рак", - отмечается в публикации.

Ученые отмечают, что 30-40% случаев рака можно предотвратить только лишь с помощью диеты и образа жизни. Полезные продукты подавляют развитие раковых клеток. Отмечается, что исследователи не учитывали концентрацию полезных веществ в определенных овощах и фруктах, поэтому пока не могут назвать дозу, необходимую для достижения положительного эффекта.

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