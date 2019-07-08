Эксперт рассказала, почему и как женщины страдают от постоянного сексуального возбуждения

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Лишь в последние годы врачи официально признали расстройством здоровья т.н. синдром постоянного сексуального возбуждения (PGAD).

Соответствующее сообщение опубликовал портал Здоровье24 со ссылкой на сексолога Светлану Грабову.

По ее словам, расстройство заключается в том, что женская половая система находится в состоянии возбуждения на протяжении нескольких часов, дней, недель. При этом секс как таковой не приносит облегчения дамам, а оргазмы не снижают возбуждение.

Как утверждает Грабова, в группе риска с этим синдромом находятся такие женщины:

1) Имеющие невралгию половых органов, без психологических отклонений, возникающую после менопаузы;

2) Имеющие аффективные расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, а также жертвы сексуального насилия.

3. Имеющие диагнозы "синдром беспокойных ног" и "гиперактивность мочевого пузыря".

Грабова рекомендует - для того, чтобы избежать такой проблемы в половой жизни в будущем, женщинам нужно смолоду озаботиться своим физиологическом и психосоматическом здоровьем.

Напомним, ранее эксперт рассказал, секс в каких позах доведет женщин до оргазма.

До этого ученые выяснили, в каком возрасте женщинам перестает нравиться секс.