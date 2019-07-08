Ученые выяснили факторы влияния ожирения на психику

Ожирение взаимосвязано с депрессией / nebolet.com

Ученые из Великобритании и Австралии в результате ряда экспериментов решили выяснить причины и следствия влияния ожирения на психологическое состояние человека.

Как сообщает The Guardian, исследования были проведены с целью помочь людям преодолеть сложный недуг.

Медики пытались понять, депрессия вызывает ожирение или эта болезнь возникает у людей вследствие нестабильного эмоционального состояния. Или же эти процессы полностью взаимосвязаны.

Были проанализированы результаты исследования UK Biobank за 2006-2010 годы, в котором приняли участие 500 пациентов в возрасте от 37 до 73 лет

Читайте такжеУченые пояснили пользу замороженных овощей и фруктов"Согласно результатам тестирования, высокий индекс массы тела, как правило, связан с более высоким коэффициентом депрессии, причем у женщин этот показатель значительно выше, чем у мужчин. Люди, которые имеют избыточный вес, более тревожные, это частично приводит к возникновению депрессии", – уверяет профессор Тим Фрайлинг, соавтор исследования.

Эксперимент показал, что увеличение индекса массы тела на каждые 4,7 кг повышает риск депрессии на 18%., однако данный показатель напрямую зависит от возраста и пола. Ученые выяснили, что страдающие с детства ожирением люди более склонны впоследствии к депрессии.

"Можем утверждать, что депрессия возникает не только через психологическую составляющую, но и физиологическую", – заключает Тим Фрайлинг.

Напомним, ученые выяснили, что регулярное употребление овощей и фруктов способно защитить организм человека от онкологии.