Стало известно, как шоколад борется с самым опасным жиром

Черный шоколад способствует распаду в организме самого опасного жира, сообщила Ульяна Супрун / Reuters

Черный шоколад борется с самой опасной формой жировых отложений — с висцеральным жиром (внутренний жир).

Черный шоколад и какао способствуют распаду внутреннего жира и предотвращают его образование, написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По ее данным, черный шоколад борется с самым опасным жиром благодаря тому, что может влиять на активность ряда генов или сигнальных путей в жировых клетках.

Также чиновница сообщила, что соединения шоколада принимают участие в фотозащите кожи изнутри.

"...Регулярное потребление черного шоколада или какао уменьшает проявления эритемы (покраснение), воспаления…, а также улучшает кровоснабжение кожи и образование коллагена...", — отметила и. о. главы Минздрава.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что для организма человека полезен шоколад, в котором содержится 76 и более процентов какао. Эксперт подчеркнула, что человеку достаточно съедать в день один квадратик настоящей черной шоколадки, если он не забывает об употреблении ягод.