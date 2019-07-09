Стало известно, как шоколад борется с самым опасным жиром

9 июля 2019, 01:12

Если регулярно есть черный шоколад, улучшается кровоснабжение кожи, сообщила Супрун.

Польза шоколада — Черный шоколад способствует распаду в организме самого опасного жира, сообщила Ульяна Супрун
Черный шоколад способствует распаду в организме самого опасного жира, сообщила Ульяна Супрун / Reuters

Черный шоколад борется с самой опасной формой жировых отложений — с висцеральным жиром (внутренний жир).

Черный шоколад и какао способствуют распаду внутреннего жира и предотвращают его образование, написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По ее данным, черный шоколад борется с самым опасным жиром благодаря тому, что может влиять на активность ряда генов или сигнальных путей в жировых клетках.

Также чиновница сообщила, что соединения шоколада принимают участие в фотозащите кожи изнутри.

"...Регулярное потребление черного шоколада или какао уменьшает проявления эритемы (покраснение), воспаления…, а также улучшает кровоснабжение кожи и образование коллагена...", — отметила и. о. главы Минздрава.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что для организма человека полезен шоколад, в котором содержится 76 и более процентов какао. Эксперт подчеркнула, что человеку достаточно съедать в день один квадратик настоящей черной шоколадки, если он не забывает об употреблении ягод.

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шоколад жир Ульяна Супрун
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