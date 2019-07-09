Ученые рассказали, почему и как женщины регулярно видят эротические сны

Секс. Иллюстративное фото / Mamaplus.MD

В Германии каждая пятая женщина в возрасте от 18 до 30 лет регулярно видит эротические сны и сны о сексе.

К такому выводу после длительных исследований пришла группа ученых из Фрайбургского университета. Всего они опросили 2 907 человек разного пола и возраста − по поводу того, какие им сны снятся.

Несмотря на то, что мужчины до 30 видят секс во сне чаще женщин — примерно в 25% случаев, дамы постепенно начинаются "подтягиваться". По словам ученым, в 1969-м, аккурат полвека назад, сексуальные сны женщина снились куда реже.

Как считают исследователи, такая тенденция возникла постольку, поскольку в конце 2010-х любовные и сексуальные отношения между мужчинами и женщинами в значительной степени более равны, чем в 60-е.

Соответственно, дамы гораздо свободнее думают об интимном аспекте своих отношений днем, а потом, ночью, логично видят эротические сны.

Напомним, ранее психолог пояснила, почему женщины любят секс. До этого врачи рассказали, как можно поправить здоровье постоянным сексом.