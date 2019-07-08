Супрун напророчила смерть тем, кто будет смотреть телемост с Россией / Униан

Комментируя телемост между Россией и Украиной, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что просмотр телевизора грозит спровоцировать раннюю смерть. И вообще, по ее словам, такие передачи, могут негативно повлиять на человеческое здоровье, вызывая ожирение, психические расстройства и т. П.

"Пропагандисты, которые там (на канале NewsOne – ред.) работают, мимикрируют под журналистов благодаря удостоверением журналистов. И с ними все понятно. Но часто к ним на эфиры ходят украинцы, "чтобы использовать все площадки для донесения своей хорошей идеи". Что можем сделать мы? Бойкотировать эти "медиа", постоянно следить за информационной гигиеной и меньше смотреть телевидение. Это крайне вредно для здоровья", – написала она в Facebook.

Читайте такжеУ офиса NewsOne устроили акцию протеста из-за скандального телемоста с РФСупрун заявила, что у людей, которые более 3 часов в день смотрят телевизор, риски преждевременной смерти возрастают вдвое – по сравнению с теми, кто смотрит меньше одного часа.

"Есть исследования, которые показывают, что каждый час просмотра телевизора после 25 лет уменьшает продолжительность жизни почти на 22 минуты", – уточнила она.

И добавила: "Сейчас в медиа и новостях распространяют много информации, в том числе фейков, искажения и манипуляций. Хороший стимул начать самому и предложить близким больше двигаться и общаться с людьми, заботиться о своем здоровье, а не смотреть телевизор, отрываясь от реальности".

Ранее в СНБО отреагировали на телемост между Россией и Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк призвал политиков прекратить истерику по поводу телемоста между Украиной и Россией и заявил, что ведомство в этом направлении работает и ищет решение.

Напомним, одиозный телеведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone.

Также ранее телеканал NewsOne отреагировал на резонанс вокруг телемоста с Россией 24.

Кроме того, националисты дали Зеленскому сутки на "адекватный (!!!) ответ" на телемост между Украиной и Россией.