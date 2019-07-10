Эксперты дали пять простых советов, как выглядеть моложе своих лет

Эксперты рассказали, как сберечь моложавый вид / Liza

Выглядеть молодо и здорово помогает не только регулярная физическая активность и правильное питание.

Эксперты поделились советами о том, как обеспечить себе моложавость и достойно выглядеть, невзирая на возраст, сообщает MedikForum.

5 советов, которые помогут выглядеть моложе своих лет:

1. Не допускать ожирения

Лишний вес не только добавляет человеку лишний возраст визуально, он также часто становится причиной болезней сердца, развитие которых связано с ухудшением кровотока во все органы и ткани. Следствием данного процесса является усталость организма, которая отражается и на внешнем виде.

2. Ограничить соль

Исследователи рекомендуют не потреблять ежедневно пищу с высоким содержанием соли, ведь она провоцирует задержку влаги в организме, способствует отечности, куперозу, рыхлости кожи – а все эти симптомы лишь старят.

3. Меньше проводить времени у телевизора и гаджетов

Мало того, что длительное времяпровождение с гаджетами отупляет, так еще и негативно сказывается на внешнем виде, сетуют эксперты. Просмотр ТВ и сидение в телефоне ускоряют появление морщин на лице, заставляя напрягаться глаза, а также принимать определенные позы с наклонами головы.

4. Контролировать эмоции

Избыточная мимика является причиной появления морщин на лице – кожа теряет свою упругость, и эксперты советуют ограничить яркое выражение эмоций.

5. Следить за балансом питания

Все уже слышали, что нужно есть меньше сладкого, мучного и соленого, но теперь для продления моложавости женщинам следует съедать не менее 46 граммов белка, содержащегося в разных пищевых источниках. Также следует съедать от пяти до восьми порций фруктов и овощей, которые обеспечат организм клетчаткой, витаминами, минералами и тем самым улучшат защитные функции иммунной системы.

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