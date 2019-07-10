В Сети появился топ-7 правил, которые превратят мужчину в идеального любовника

10 июля 2019, 05:53

Вот оно как - есть правила, как практически своими руками можно превратить себя же в любовника-террориста.

Секс-места
Иллюстративное фото / MEN's LIFE

Оказывается, у мужчин есть возможность докрутить свои навыки любовника почти до идеала − не тратясь на недешевые секс-тренинги. Итак, если ты хочешь стать идеальным любовником,

Эксперты-сексологи составили семь простых правил для этого, составляет портал Cosmo.

Правило №1. Не слушай друзей-приятелей-корешей-закадык, уверенно кующих себе себе репутацию любовников-террористов. Просто потому, что в 99,9% случаев они редко сумели добиваться со своими партнершами качественных оргазмов.

Правило №2. Пренебреги стереотипом о том, что все в сексе крутится вокруг твоего пениса.  Он далеко не единственный инструмент для постельных удовольствий.  Если же так сошлись звезды, что твоей женщине для оргазмов достаточно только него — то исключение, а не норма.

Правило №3. Учи матчасть. Кодовая фраза из бородатого анекдота вполне применима к сексу. Сейчас хватает книг,  детально разбирающих физиологию женщин − вроде Как хочет женщина Эмили Нагосаки и Viva la vagina Нины Брокманн и Эллен Стекен Даль. 

Читайте такжеТоп-5 причин, по которым женщины отказываются от сексаПравило №4. Использовать язык как следует. Нет, похабник, вовсе не для делания куни, а для того, чтобы говорить с женщиной и выяснять ее предпочтения в сексе. На всех не угодишь и на девушку, которая любит делать глубокий минет, а другую от одного этого словосочетания начинаются рвотные позывы. И более того, довольно часто одна и та же партнерша желает совершенно разный секс - в зависимости от настроения или самочувствия.

Правило №5. Контрацепция -  святое. "Ни иконы, ни Бердяев, ни журнал За рубежом"..., пардон, ни прерванный половой акт, не календарь ментруальных циклов, ни тем более молитвы-приметы-заговоры не уберегут надежно от нежелательных наследников — только презервативы. У женщины будет оргазм, только если она чувствут себя защищенной и не беспокоится о случайном залете.

Правило № 6. Работай над собой, болван, и следи за здоровьем. Любые проблемы, типа гастрита и плохих зубов — практически наверняка отвратят от тебя партнершу.

Правило №7. Перестань бояться секс-игрушек. Заруби себе (в переносном смысле, конечно), на пенисе — клиторальный оргазм от вакуумного стимулятора ничем отличается от обычного "вагинального" оргазма, который всеми навязывается в качестве единственно правильного.

Напомним, ранее эксперт объяснила, как преподносить негатив после секса.  Эксперт раскрыл три правила хорошего секса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
мужчина женщина секс интим любовник секс-игрушки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:15
День бухгалтера 2019 в Украине: когда и как отмечается
05:53
В Сети появился топ-7 правил, которые превратят мужчину в идеального любовника
05:39
Мистический остров Пасхи "рванет": вулканолог предсказал Апокалипсис на Земле
05:07
Ученые подробно расписали полезные свойства пива: неожиданные факты
04:49
Денег нет: эксперт объяснил неминуемость подорожания газа Видео
04:41
Ловушки Кремля: генерал-разведчик рассказал, как Зеленскому отвечать на ультиматумы Путина Видео
04:07
Стало известно, при какой тяжелой болезни помогает секс
03:37
"Самая а*уенная гей богиня и просто пися королева": Maruv похвасталась пикантными фото
02:57
"Отправить на скотобойню": политолог рассказал, как наказать Медведчука за историю с телемостом
02:01
В Мексике на матче детских команд подрались родители
01:40
Ученые назвали напитки для снижения артериального давления
01:03
"Нарушил принципы": Познер недоволен нецензурной бранью журналиста в Грузии в адрес Путина Видео
00:35
"Кто тяжело работает, тот хорошо ест": как Усик готовится к предстоящему бою
00:16
Армагеддон 1 августа: "треугольник масонов" убьёт Землю и погасит Солнце - эксперты
09 июля, вторник
23:58
Отбор на детское Евровидение изменили после скандала с Maruv
23:37
"Не дальновидно": Порошенко отреагировал на отмену парада ко Дню независимости Видео
23:13
Мать обругавшего Путина журналиста отреагировала на поступок сына Видео
22:50
Государство потратит на "Минстець" более полумиллиарда гривен
22:28
Пять партий проходят, три – под вопросом: обнародован опрос по выборам в Верховную Раду выборы
22:16
Время истекает: Путину пригрозили жесткой ответкой за украинских моряков Видео
21:59
Словакия предлагает "нормандской четверке" встретиться в Братиславе
21:33
Загадочная смерть матери и двух сыновей в Скадовске: шокирующие подробности Видео
21:29
"Всего три вещи": Климкин дал Зеленскому рецепт победы над Путиным Видео
21:27
Стража бдит: коты на хуторе задали взбучку "чумачечей" лисе - опубликовано видео Видео
20:45
Канделаки и Соловьев поспорили из-за мата в Грузии в адрес Путина Видео
20:22
Танці з зірками 2019: список судей и новые интриги
20:13
Эстонский дипломат сменил Мингарелли на посту главы представительства ЕС в Украине
20:09
Стрыцова сразится с Уильямс в полуфинале Уимблдона
19:58
Glovo – баттл: в Киеве курьеры службы доставки сошлись в рукопашной Видео
19:55
"Неприятно смотреть": Пугачева взволновала поклонников внешним видом
19:42
Из Швеции депортируют украинку, потерявшую ногу во время теракта
19:40
Вороновский принес Украине вторую медаль на Всемирной Универсиаде
19:33
"Это неизбежно": Путин "предсказал" будущее России и Украины Видео
19:13
"Сисей совсем нет": Гагарина взбудоражила неоднозначным интимным фото
19:08
Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона Видео
19:06
Парада не будет: Зеленский предложил на День независимости дать военным премии Видео
19:02
"Пиратский" шрифт на купюре: в Нацбанке ответили на обвинения
18:38
"Помогите… Доктора поищите": на встрече с Путиным произошла неприятность Видео
18:37
Насалику грозит до двух лет лишения свободы за недостоверные данные в е-декларации – САП
18:21
"Порнхаб какой-то": в Сети смеются над креативом команды Тимошенко
18:15
Mozgi на Atlas Weekend выступят в совершенно новом формате Видео
18:04
Против владельцев NewsOne завели уголовное дело, Луценко рассказал детали Видео
18:01
"Если пересеку границу с Россией, то сразу стану предателем " - украинский футболист
17:58
"Ничего не вижу": суд определился с приговором Труханову Видео
17:57
"Пусто тут, гоблин Аксёнов ё*нулся": на фото показали "сумасшедший наплыв" туристов в аннексированном Крыму Фото
17:43
Реал взял на предсезонные сборы украинского вратаря
17:32
Зеленский назначил пограничника замглавы внешней разведки
17:29
Серена Уильямс вышла в полуфинал Уимблдона
17:23
Вместо головы – гиря, отрезаны кисти: на пляж в Крыму прибило изувеченный труп мужчины
17:18
Иловайск: дата выхода и трейлер фильма про войну на Донбассе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять