В Сети появился топ-7 правил, которые превратят мужчину в идеального любовника

Иллюстративное фото / MEN's LIFE

Оказывается, у мужчин есть возможность докрутить свои навыки любовника почти до идеала − не тратясь на недешевые секс-тренинги. Итак, если ты хочешь стать идеальным любовником,

Эксперты-сексологи составили семь простых правил для этого, составляет портал Cosmo.

Правило №1. Не слушай друзей-приятелей-корешей-закадык, уверенно кующих себе себе репутацию любовников-террористов. Просто потому, что в 99,9% случаев они редко сумели добиваться со своими партнершами качественных оргазмов.

Правило №2. Пренебреги стереотипом о том, что все в сексе крутится вокруг твоего пениса. Он далеко не единственный инструмент для постельных удовольствий. Если же так сошлись звезды, что твоей женщине для оргазмов достаточно только него — то исключение, а не норма.

Правило №3. Учи матчасть. Кодовая фраза из бородатого анекдота вполне применима к сексу. Сейчас хватает книг, детально разбирающих физиологию женщин − вроде Как хочет женщина Эмили Нагосаки и Viva la vagina Нины Брокманн и Эллен Стекен Даль.

Читайте такжеТоп-5 причин, по которым женщины отказываются от сексаПравило №4. Использовать язык как следует. Нет, похабник, вовсе не для делания куни, а для того, чтобы говорить с женщиной и выяснять ее предпочтения в сексе. На всех не угодишь и на девушку, которая любит делать глубокий минет, а другую от одного этого словосочетания начинаются рвотные позывы. И более того, довольно часто одна и та же партнерша желает совершенно разный секс - в зависимости от настроения или самочувствия.

Правило №5. Контрацепция - святое. "Ни иконы, ни Бердяев, ни журнал За рубежом"..., пардон, ни прерванный половой акт, не календарь ментруальных циклов, ни тем более молитвы-приметы-заговоры не уберегут надежно от нежелательных наследников — только презервативы. У женщины будет оргазм, только если она чувствут себя защищенной и не беспокоится о случайном залете.

Правило № 6. Работай над собой, болван, и следи за здоровьем. Любые проблемы, типа гастрита и плохих зубов — практически наверняка отвратят от тебя партнершу.

Правило №7. Перестань бояться секс-игрушек. Заруби себе (в переносном смысле, конечно), на пенисе — клиторальный оргазм от вакуумного стимулятора ничем отличается от обычного "вагинального" оргазма, который всеми навязывается в качестве единственно правильного.

Напомним, ранее эксперт объяснила, как преподносить негатив после секса. Эксперт раскрыл три правила хорошего секса.