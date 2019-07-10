Стало известно, при какой тяжелой болезни помогает секс

По словам ученых и медиков, секс вполне способен помочь людям, страдающим от популярной тяжелой болезни.
Регулярный секс помогает мужчинам снижать действие симптомов болезни Паркинсона.
К такому выводу после двух лет исследований пришли британские ученые, сообщает таблоид Daily Mail.
Всего в проекте участвовали 355 пациентов, у которых диагностирована ранняя стадия болезни Паркинсона.
Ученые достоверно выяснили, что регулярный секс уменьшает у мужчин проблемы с моторикой и уровень депрессии.
Читайте такжеМедик рассказала, как легко и правильно "раскрутить" партнера на секс"Хотя ученые и не доказали, что секс уменьшает количество симптомов, исследователи считают, что очевиден тот факт, что сексуальная активность связана с ослаблением симптомов и медленном прогрессом болезни у мужчин", − написали журналисты.
К слову, медики утверждают, что сейчас не существует никакого способа лечения болезни Паркинсона, однако регулярный прием препаратов и физиотерапия, как правило, могут улучшать состояние больных.
Напомним, ранее ученые рассказали, с какими болезнями можно справиться регулярным сексом. До этого в США учительница на полтора десятилетия лишилась секса из-за редкой болезни.