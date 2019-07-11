Кольцо сладострастия: топ-5 лучших поз для секса с игрушками

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Эрекционное кольцо на пенис — не просто удобная и популярная секс-игрушка, но и гаджет, который требует особого отношения к себе во время интима.

Об этом сообщают эксперты, опрошенные порталом Cosmo. По их словам, есть пять поз, при которых секс с эрекционным кольцом будет незабываемым.

№1. Поза прачки (на четвереньках). Тут лучше всего подойдет силиконовое кольцо, которое быстро снимается-надевается. Еще важно, чтобы партнер контролировал процесс и оперативно реагировал на ситуацию.

№2. Кольцо любви. Нужно пересесть с кровати на край кухонного стола либо столешницы − именно так партнерша сможет наблюдать действие кольца вблизи. Кроме того, у партнера окажутся свободны руки для дополнительных ласк.

Читайте такжеМедики рассказали, в каких позах можно заниматься сексом с беременными№3. Всадница. Лучший вариант для этой позы — кольцо с вибрирующим механизмом. Ты полностью контролируешь процесс и получаешь дополнительное удовольствие.

№4. Помогите себе сами. Игры с кольцом могут обойтись и без, собственно, пенетрации. Во время оральных ласк эта секс-игрушка тоже вполне себе пригождается.

№5. Миссионерская поза. В самой класической позиции удобно использовать "прокачанный" вариант кольца, умеющий вибрировать и обхватывать еще и мошонку партнера.

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