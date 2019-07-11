Врач рассказал, как распознать жаждущую секса женщину

11 июля 2019, 03:50

В общем, для всех мужчин и парней, страдающих от недостатка интима, у медика есть хорошая новость.

Секс
Иллюстративное фото / Днепр Час

Российские медики вывели ряд признаков того, что женщина желает секса и готова к нему.

Об этом сообщает портал Info.sibnet.ru со ссылкой на слова невролога Дмитрия Шубина, Он утверждает, что главный заметный фактор женской сексуальной гиперактивности – широкий таз.  Если расстояние между передними верхними подвздошными осями у представительницы женского пола составляется более 36 сантиметров, то она гораздо более склонна к случайным половым связям. 

Шубин уверяет, что такому положению вещей есть достаточно простое физиологическое объяснение − чем шире таз, тем сильнее женщина способна к размножению.

"Чем больше контактов с особями мужского пола, тем больше шанс зачать, выносить и родить здорового ребенка", – уверяет он.

Вторый признак сексуальной гиперактивности − расширенные зрачки, третий – учащенное сердцебиение/ глубокое дыхание.

Напомним, ранее чем полезны оральный секс и сперма для женщин. Позднее в Сети появился топ-5 причин, по которым женщины отказываются от секса.

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