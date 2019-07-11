В Україні стартувала вступна кампанія 2019: що потрібно знати

11 июля 2019, 00:09

Вступна кампанія 2019 мас чіткі терміни.

Вступна кампанія 2019 – дати, терміни, що робити
Вступительная кампания 2019 в Украине – даты, сроки, что делать / zachet.in.ua

Вступна кампанія 2019 розпочалась.

Подати заяву можна починаючи з 10 липня – через власні кабінети в електронній формі на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua.

Важливо: перед поданням першої заяви слід перевірити правильність вказаної інформації, адже після подання першої заяви жодні дані вже змінити не можна.

Завантажуються файли:

  • фото вступника;
  • додаток до документа про освіту;
  • довідка про місце реєстрації, якщо вступник претендує на сільський коефіцієнт.

Читайте такжеКоли оголосять усі результати ЗНО 2019 та все, що слід знати про цьогорічну вступну кампаніюСлід уточнити:

  • чи збігаються бали ЗНО, що відображаються в кабінеті з зазначеними у сертифікатах ЗНО;
  • чи середній бал розраховано правильно;
  • номер мобільного;
  • громадянство, право на додаткові бали та сільський коефіцієнт.

Вступна кампанія 2019: дати

Вступна кампанія 2019 мас чіткі терміни: розпочалася 10 липня, а закінчиться подача електронних заяв о 18 годині 22 липня.

Вступна кампанія 2019: магістратура

Правила вступу 2019 дозволяють подати на бюджет 7 заяв на чотири спеціальності. А на контракт – будь-яку кількість заяв.

Читайте такжеОтмена формы и семейное образование: как родителям подготовиться к нововведениям в школахПри цьому у кожній заяві на бюджет абітурієнт обов’язково зазначає її пріоритетність – від 1 до 7, де один – це найвища пріоритетність, а сім – найнижча.

Якщо вступник анулює заяви з першими пріоритетностями, то в нього найвищою лишається наступна пріоритетність. Саме з неї почнеться розгляд заяв вступника, й розглядатиметься ця заява одночасно на рівні з першою пріоритетністю інших вступників.

Вступна кампанія 2019: що робити

МОН уже опублікувало пояснюючий документ – докладна інструкція щодо подання електронних заяв.

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вступительная кампания
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