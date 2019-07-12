Ученые назвали эффективный способ потери веса

Ученые назвали эффективный способ похудения / instagram/bodyforming_rnd

Американские ученые выяснили, что страдающим от лишнего веса нужно сосредоточиться на укреплении мышц, а не на потере жира. Такое решение станет лучшим способом защиты от опасностей, связанных с ожирением, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Нездоровое питание, отсутствие физической активности и стресс напрямую связаны с ослаблением ослабевших мышц, передает Medicalexpress.

Сильные мышцы снижают чувствительность к инсулину, ставят под угрозу диабета и увеличивают ранние показатели сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые утверждают: качать мышцы даже при отсутствии лишнего веса – крайне полезно, ведь постоянные физические нагрузки положительно влияют на продолжительность жизни.

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