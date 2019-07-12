Кефир на ночь: диетолог раскрыла вред кисломолочного продукта

Диетолог рассказала, стоит ли пить кефир на ночь / telegraf.com.ua

Диетологи часто рекомендуют пить кефир при похудении. Но стоит ли заменять вечерний прием пищи этим кисломолочным продуктом?

На своей странице в Instagram диетолог Татьяна Лакуста рассказала о том, как кефир на ночь влияет на организм человека.

1. Кефир и другие молочные продукты(кроме твердого сыра) относят к пище, которая богата высоким инсулиновым индексом, то есть после ее употребления резко поднимается уровень инсулина, но не глюкозы.⠀

2. Инсулиновый индекс кефира - 98, наравне с белым батоном и мороженым.⠀

3. Повышение уровня инсулина способствует выделению надпочечниками альдостерона. Альдостерон задерживает натрий и, следовательно, жидкость, то есть на утро обеспечен небольшой отек тканей.⠀

4. И второй эффект - это ухудшение процессов липолиза - "утилизации" жиров клетками печени и жировыми клетками. То есть с выделением инсулина вы прекращаете худеть.⠀

5. А если вы худой человек и вам не нужно худеть, у вас хорошая чувствительность клеток к инсулину, то резкий скачок инсулина вызовет в течении двух часов его спад, вместе со снижением уровня глюкозы, что приведет вас к холодильнику с мыслями не стать ли "ночной жрицей" и не подчистить ли немного запасов.

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