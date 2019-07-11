Раскрыты главные полезные свойства малины

Малина способна повышать иммунитет, сообщила диетолог / Скриншот видео с youtube.com

Малина имеет ряд полезных свойств, главными из них являются, в частности, способность повышать иммунитет и нормализовать свертываемость крови.

Самой большой пищевой ценностью обладают свежие ягоды малины, написала диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

Эксперт отметила, что в народной медицине малину используют в качестве потогонного средства.

"Основные полезные свойства малины: …ягоды… содержит салициловую кислоту (действующее вещество аспирина) — хорошее жаропонижающее средство без побочных эффектов… в состав входят: аскорбиновая кислота, бета-каротин (провитамин А), рутин, которые укрепляют стенки сосудов, повышают иммунитет", — добавила диетолог.

Фус предупредила, что к малине нужно с осторожностью относиться людям, которые страдают мочекаменной болезнью и подагрой, поскольку в ягодах есть соли мочевой и щавелевой кислот.

Ранее Светлана Фус написала, что красные, синие и фиолетовые ягоды содержат полифенолы, которые способствуют выработке в организме человека полезного холестерина.

Справка. Полифенолы — компоненты растительных продуктов, которые выступают в роли мощных антиоксидантов. Антиоксидантами называют вещества, которые прекращают или замедляют окисление.