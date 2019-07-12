Нибиру топит Землю, а пророчество Ксавьера назвало точную дату конца света

Корабль Нибиру в Индии / РИА VistaNews

Уфологи выложили новое доказательство, что в бедах землян виновато Нибиру и ее приспешники – аннунаки-агенты НЛО.

На этот раз в сеть выложили фото, на котором якобы аннунаки с Нибиру проводят инспекцию учиненного ими потопа в Индии. Жители индийского штата Ассам заявили, что видели продолговатый серый объект, который двигался на огромной скорости, но при этом летел низко над землей, едва не задевая столбы с проводами. Многие уверены: агенты Нибиру сначала устроили потоп, а потом явились зафиксировать результаты.

Причем потоп в Индии – не единственная операция Нибиру, говорят американские уфологи. Именно с приближением к Земле Планеты Х они связывают наводнения в США, России, Японии и Испании.

Более того, не радуют они и прогнозом погоды: жителям Земли стоит подготовиться к аномальным дождям, пишет РИА VistaNews со ссылкой на конспирологов.

А вот пророчество Ксавьера предупреждает о землетрясениях – и называет точную дату конца света. По данным знаменитого экстрасенса Чико Ксавьера, апокалипсис ждет Землю уже 21 июля 2019.

Учитывая, что частично пророчество Ксавьера уже исполнилось (в Калифорнии начались самые сильные землетрясения за последние 20 лет) – дата не кажется такой уж смешной.

По его словам, Земле дали мораторий на конец света: "…Не исправимся – цикл из 47 землетрясений с 17 по 21 июля зачистит Землю до базальта". А до 21 июля остается чуть больше недели: это уже следующее воскресенье.

Примечательно, что 21 июля – это день выборов в Раду 2019 в Украине. То есть в каком-то смысле это действительно будет конец для ряда политдеятелей – политический.

Тем временем, эксперты FEMA предупреждают о фатальных последствиях мега-землетрясения, после чего начнутся 30-метровые цунами, пишет vladtime.ru.

Напомним, ранее сообщалось, пришельцы с Нибиру устроят на Земле конец света 12 июля.

Также ранее были опубликованы главные правила по выживанию при Апокалипсисе.

Также сообщалось, военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце.