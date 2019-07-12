Ура заднепроходцам: эксперт разбила самые популярные мифы об анальном сексе

Анальный секс. Иллюстративное фото / limon.postimees.ee

Анальный секс, несмотря на то, что он своими корнями уходит в седую древность, по-прежнему окружен каким-то невероятным числом мифов и заблуждений.

Густую атмосферу тайны вокруг интима в задний проход попыталась развеять в комментарии Здоровью 24 сексолог Наталья Музыка.

Миф №1. Все женщины любят анальный секс. Отнюдь нет. Дама может и любить "прочистку" ануса пенисом, но может и не любить (что чаще и случается).

Миф №2. Случайная беременность во время анального секса. Вариант для женщины стать "залетной" почти такой же, как и при минете –то есть мизерный. Сперма никак не может попасть из прямой кишки в матку.

Миф№3. Обходиться без клизмы перед анальным сексом. Только для тех месье, которые знают толк в извращениях. Ведь порою даже клизма не гарантирует, что пенис не испачкается калом. Потому нужно преодолевать отвращение и использовать изобретение господина Эсмарха.

Читайте такжеОт гнева до секса: астрологи назвали отпетых скандалисток среди знаков ЗодиакаМиф №4. Анальный секс без подготовки может быть неболезненным. А вот это невозможно никак – особенно если мужчина вставляет по самые помидоры сходу. Соответственно, сперва анус нужно смазать лубрикантов, затем медленно и нежно войти, а потом уж, в черепашьем темпе, совершать фрикции.

Миф №5. Не бывает оргазмов во время анального секса. Вот уж дудки. В заднем проходе у многих дам хватает нервных окончаний. Соответственно, от анального наказания они могут оргазмировать – причем не по разу.

Миф №6. Геморрой не мешает анальному сексу. Разве что в словах недобросовестных проктологов, которые предвкушают барыши от лечения наивных женщин.

Миф №7. Анальный секс дает гораздо более яркие ощущения, чем вагинальный. Тоже нет. Но вот прямую кишку действительно можно повредить во время него очень даже запросто – если партнер имеет большой пенис или чересчур груб.

Напомним, в Китае пара годы напролет пыталась завести ребенка, занимаясь анальным сексом. До этого эксперты рассказали о том, чем именно грозит женщинам постоянный анальных секс.