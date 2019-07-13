Эксперт назвала самые распространенные причины отечности: как себя уберечь

13 июля 2019, 02:30

Диетолог назвала причины, по которым тело неожиданно увеличивается в объеме - везде или выборочно.

Лицо, женщина
Диетолог рассказала, как уберечь себя от отечности / alpika.ru

Иногда мужчин, но чаще всего – женщин, беспокоит отечность тела. Это явление — сигнал, что в организме происходит что-то странное, на что пора обратить внимание и, по возможности, исправить.

На своей странице в Instagram диетолог Татьяна Лакуста назвала самые распространенные причины отечности, и посоветовала их исключить из жизни. ⠀

1. Сладкое⠀

А именно все продукты с высоким гликемическим индексом вызывают резкий всплеск инсулина в крови. Инсулин действует на почки, вызывая задержку натрия и увеличивает количество плазмы в крови.

Именно поэтому и возникает у некоторых людей "отеки на молочку", так как она обладает высоким инсулиновым индексом (способностью повышать высоко инсулин без повышения уровня глюкозы). Вывод - не злоупотребляйте этими продуктами в вечернее время.

2. Водно-солевой баланс⠀

Чаще всего избыток соли в пище притягивает на себя лишнюю воду и повышает давление. Большое количество натрия присутствует во всех животных продуктах и практически отсутствует в растительной еде. Поэтому вегетарианцам нельзя совсем отказываться от соли, они не смогут ее добыть из продуктов питания и тоже будут отекать - организм компенсаторно задержит жидкость. Вывод - использовать соль, но умеренно. Норма соли в день 2/3 ч.л.

3. Стресс

Синдром хронической усталости, перетренированность, недосыпы провоцируют повышение гормона стресса кортизола, а он виновник в задержке жидкости.Стрессы останавливают часто вес при снижении веса, поэтому режим сна крайне важен.

4. Вторая фаза цикла⠀

Отечный предменструальный синдром. Прибавка в весе 2-3 кг или остановка в сбросе веса - это частая ситуация.

5. Патологические состояния

Анемия, болезни почек, сердца, гипотиреоз, венозная недостаточность.

6. Алкоголь

Он обладает способностью задерживать жидкость, к тому же очень калориен.

Все эти факторы связаны между собой. Мы стрессуем, в чтоб снизить уровень стресса - едим сладенькое, соленое или жирное (а смесь этого всего - фастфуд). Поэтому основная задача - это повышение уровня стрессоустойчивости и правильная здоровая еда, которая насытит морально и физиологически.

Ранее диетолог обьяснила особенности употребления латте.

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