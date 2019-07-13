Доживем лишь до понедельника: в архивах NASA и МКС нашли фото несущейся к Земле Нибиру

13 июля 2019, 05:36

Уже во вторник человечество ждет апокалипсис, утверждает эксперт. И пророчество Распутина это частично подтверждает.

Фото Нибиру нашли в архивах NASA и МКС
В архивах NASA и МКС нашли фото Нибиру / РИА VistaNews

Секретные фото Нибиру якобы обнаружили в архивах NASA. Сделали их космонавты МКС.

Ранее многие скептики ссылались на то, что раз Нибиру в четыре раза больше Земли, то не зафиксировать ее вхождение и путешествие по Млечному Пути земные телескопы просто не могли. Многочисленные видео Нибиру в сети не могли убедить в правдивости приближения Планета смерти. И вот теперь уфологи, ссылаясь на полученные фото Нибиру, торжествуют.

Судя по датам сделанных снимков, Планета Х столкнется с Землею уже 16 июля 2019.

"Неудивительно, что NASA от человечества эту информацию скрывало… Исходя из видимых размеров, Планета Х уже находится в опасной близости, а непосредственный контакт произойдет через четыре дня", – цитирует РИА VistaNews одного из экспертов в этой сфере.

Читайте такжеЖить осталось 10 месяцев: ученые расшифровали древнее библейское пророчество о конце светаОжидается, что жители Земли смогут лицезреть Нибиру невооруженным глазом за день до Апокалипсиса, то есть 15 июля. Объяснение этому факту звучит так: Планета Х движется со стороны Солнца, сияние которого маскирует ее приближение.

Ничего хорошего от столкновения со столь огромным небесным телом ожидать не приходится, поэтому многие готовятся встретить конец света уже на следующей неделе. 

В качестве косвенного доказательства прилета Нибиру ряд конспирологов приводят предсказания Распутина на 2019 год: "Снег пойдет в июле, а розы зацветут в декабре. Три дня на небе не будет солнца, мир окутает туман тьмы. Везде будет царить отчаяние и плач, а смерти люди будут ждать, как спасения".

Всего существует 100 предсказаний Распутина. И его прогноз погоды на июль 2019 уже, пожалуй, можно отнести в раздел "Предсказания Распутина, которые сбылись".

Экстрасенсы считают, что проблемы с Солнцем начнут у землян из-за радиации, пишет ВладТайм.

В то же время официальных комментариев властей или традиционных ученых по этому вопросу пока нет.

А вот пророчество Ксавьера предупреждает о землетрясениях – и называет точную дату конца света. По данным знаменитого экстрасенса Чико Ксавьера, апокалипсис ждет Землю уже 21 июля 2019.

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Апокалипсис Армагеддон уфологи Нибиру Х-Нибиру
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