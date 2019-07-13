Эксперты как дотянуть сексуальные прелюдии до идеала

Секс / aquarelle.md

Группа сексологов составила перечень из "золотых" правил предварительных сексуальных ласк.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Здоровье 24.

Правило №1. "Партнер, забудь о том, что ты торопыга". Мясо на неразогретой сковороде не пожаришь толком равно как и на морозе не раскочегаришь машину. К секс-прелюдиям это тоже относится.

Правило №2. "Половые органы ласкайте в последнее время". В большинстве случаев генитальная прелюдия вызывает неприятные и даже болезненные ощущения.

Читайте такжеМедик объяснил, как и почему людей тянет заниматься сексомПравило №3. "Старт прелюдии вне кровати". Начинайте ласкайте друг друга прямо, например, на кухне или в ванной – в стиле "цемки-бомки-обнимашки".

Правило №4. "Начало ласк − периферические зоны". Такой подход усиливает возбуждение. У иных, эрогенные зоны, например, на затылке или за ушами.

Правило №5. "Женщину нужно кочегарить посильнее − она возбуждается дольше". Соответственно, для общего оргазма, дама нормально "зажечься" в половом плане, еще до того, как мужчина устроит проникновение. И тогда обоюдная "кончина" точно накроет.

Напомним, ранее медик рассказала, как правильно заниматься оральным сексом. До этого психологи раскрыли секрет, как мужчинам легко добиваться секса у женщин.



