Навсегда затворяют ворота: Ученые выяснили, почему женщины наотрез откзываются от секса

Отказ от секса / molbuk.ua

С наступлением зрелости тяга женщин к сексу все падает и падает, а в самых клинических случаях − и вовсе, условно говоря, закрывают свои ворота навсегда.

Соответствующая информация содержится в свежем исследовании британских ученых. По их данным, женщины после менопаузы сталкиваются со множеством психологических трудностей. Они начинают воспринимать свое тело как гораздо менее красивое, чем в молодые годы, регулярно испытывают стресс, перепады настроения, и, как следствие кризис в браке / отношениях.

Читайте такжеТоп-5 причин, по которым женщины отказываются от сексаВсего в исследовании принимали участие 4,5 тысяч женщин, у которых уже наступила менопауза. Оказалось, только у половины из них регулярная и более-менее удовлетворительная сексуальная жизнь.

Причем основная причина недостатка в сексе довольно тривиальна — отсутствие партнера. Далее идет – неважное половое здоровье партнера, его импотенция, физическая форма самой женщины, симптомы менопаузы, а также прием лекарств.

Напомним, ранее ученые рассказали, в каком возрасте женщинам перестает нравиться секс. До этого ученые поведали, как связаны хриплый голос и желание женщин заняться сексом