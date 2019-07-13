Эксперт показала упражнения для остановки старения лица: опубликовано видео

13 июля 2019, 03:30

Упрежнения для лица нужно выполнять с выпрямленной спиной и натянутыми висками, сообщила специалист по здоровому питанию.

старение
Есть три упражнения, которые остановят старение лица, сообщила эксперт / Фото: estet-portal.com

Специалист по здоровому питанию Екатерина Медушкина сообщила, что есть три упражнения, которые остановят старение лица, и показала, как их делать.

Упражнения для борьбы со старением выполняются с натянутыми висками и с выпрямленной спиной, рассказала эксперт в видео, опубликованном на ее канале в YouTube.

Медушкина назвала первое упражнение просто — "поднимаем виски". Эксперт сказала, что первое упражнение должно стать базовым и научить держать лицо поднятым.

Как делать первое упражнение для остановки старения лица

Положите три пальца на виски и потяните все лицо к затылку с помощью мышц, как будто собираете пучок волос. Если не получается потянуть лицо с помощью мышц — положите середины ладоней на виски и аккуратно натягивайте лицо назад и слегка вверх. Важно тянуть не кожу, а мышцы.

Как делается упражнение №1 для остановки старения лица

  • Нужно потянуть мышцы лица назад и слегка вверх Скриншот видео с youtube.com
  • Нужно потянуть мышцы лица назад и слегка вверх Скриншот видео с youtube.com
  • Нужно потянуть мышцы лица назад и слегка вверх Скриншот видео с youtube.com
  • Нужно потянуть мышцы лица назад и слегка вверх Скриншот видео с youtube.com
  • Нужно потянуть мышцы лица назад и слегка вверх Скриншот видео с youtube.com

Как делать второе упражнение для остановки старения лица

"…мы будет подтягивать низ лица и убирать второй подбородок…", — отметила Медушкина.

Натяните виски, с закрытым ртом ведите языком по внешней стороне зубов по кругу в одну сторону, а потом — в другую. Кончик языка нужно максимально тянуть. Не нужно сжимать губы. Минимальное количество повторений — пять раз в одну сторону.

Как делается упражнение №2 для остановки старения лица

  • Нужно провести языком по внешней стороне зубов с начала в одну, а потом — в другую сторону Скриншот видео с youtube.com
  • Нужно провести языком по внешней стороне зубов с начала в одну, а потом — в другую сторону Скриншот видео с youtube.com
  • Нужно провести языком по внешней стороне зубов с начала в одну, а потом — в другую сторону Скриншот видео с youtube.com
  • Нужно провести языком по внешней стороне зубов с начала в одну, а потом — в другую сторону Скриншот видео с youtube.com

Как делать третье упражнение для остановки старения лица

"…мы с вами поработает над "гусиными лапками"…", — подчеркнула эксперт.

Положите руку на противоположную височную мышцу и нажмите на нее. Поставьте пальцы другой руки над скулой, придавите мышцы и аккуратно и медленно потяните их вниз и в сторону. Повторите упражнение несколько раз.

Как делается упражнение №3 для остановки старения лица

  • Третье упражнение делается для борьбы с "гусиными лапками" Скриншот видео с youtube.com
  • Третье упражнение делается для борьбы с "гусиными лапками" Скриншот видео с youtube.com
  • Третье упражнение делается для борьбы с "гусиными лапками" Скриншот видео с youtube.com
  • Третье упражнение делается для борьбы с "гусиными лапками" Скриншот видео с youtube.com
  • Третье упражнение делается для борьбы с "гусиными лапками" Скриншот видео с youtube.com

Ранее в Британии ученые Бристольского университета провели исследование и пришли к выводу, что самым лучшим средством от старения организма человека — "эликсиром молодости" — является физическая активность.

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лицо упражнения старение Екатерина Медушкина
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