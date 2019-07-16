Эксперты выяснили, как можно легко и непринужденно улучшить секс

16 июля 2019, 02:12

В общем-то, способ, предложенный учеными до жути прост и до неприличия логичен.

Секс
Иллюстративное фото / Единственная

Группа ученых из Техасского университета (США) изобрела новый способ, при помощи которого пара сможет повысить качество секса.

Такое сообщение опубликовали представители западных специализированных СМИ. По словам ученых, те пары, которые в мельчайших подробностях обсуждали секс, гораздо более довольны интимной жизнью.

Говоря о половых проблемах/вопросах, партнеры всегда могут узнать, что им больше нравится и не нравится. Кроме того, такие беседы помогают парам ощущать гораздо более тесную эмоциональную связь.

А вот те люди, которые стесняются и редко говорят о сексе, всегда в интимной жизни чувствуют дискомфорт и отстраненность от спутника.

Напомним, ранее врач рассказал, как распознать жаждущую секса женщину. До этого ученые выяснили, почему женщины наотрез отказываются от секса.

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