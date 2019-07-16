Эксперты выяснили, как можно легко и непринужденно улучшить секс

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Группа ученых из Техасского университета (США) изобрела новый способ, при помощи которого пара сможет повысить качество секса.

Такое сообщение опубликовали представители западных специализированных СМИ. По словам ученых, те пары, которые в мельчайших подробностях обсуждали секс, гораздо более довольны интимной жизнью.

Говоря о половых проблемах/вопросах, партнеры всегда могут узнать, что им больше нравится и не нравится. Кроме того, такие беседы помогают парам ощущать гораздо более тесную эмоциональную связь.

А вот те люди, которые стесняются и редко говорят о сексе, всегда в интимной жизни чувствуют дискомфорт и отстраненность от спутника.

Напомним, ранее врач рассказал, как распознать жаждущую секса женщину. До этого ученые выяснили, почему женщины наотрез отказываются от секса.