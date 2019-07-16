Ученые разузнали три невероятных факта о сексе

16 июля 2019, 04:33

Попутно исследователи развенчали довольно популярный миф об интимной сфере.

Секс
Секс / ТСН

Западные ученые в результате долгих исследований достоверно установили три малоизвестных факта, относящихся к сексу.

Об этом сообщают специализированные СМИ. По словам ученых, пресловутую "точку G" имеют не только женщины, но и мужчины. Она расположена под мочевым пузырем.

Кроме того, считается, что дамы практически никогда не инициируют и не настаивают на сексе. Однако, в реальности "слабый пол", как и "сильный" регулярно думает и мыслит об интиме.

Далее, в среднем 30% женщин могут испытывать оргазм более-менее регулярно. А вот среди "сильного пола" регулярно оргазмируют более 70 % мужчин.

Напомним, ранее врач объяснил, почему женщин "отворачивает" от секса. До этого эксперт рассказала, в какое время суток лучше всего заниматься интимом.

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исследование секс интим факты
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