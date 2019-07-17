Доктор Комаровский назвал обязательные условия для сна ребенка на свежем воздухе

Никакой необходимости в том, чтобы во время сна ребенка катали по свежему воздуху в коляске, не существует, заверил эксперт.
Сон и пребывание на свежем воздухе – необходимая вещь для ребенка, но в постоянном катании малыша на улице нет необходимости, считает врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в Instagram.
Перемещение коляски и пребывание взрослого человека рядом с коляской должны и могут быть обусловлены всего тремя факторами, рассказал эксперт на своей странице в Instagram.
Всегда, когда есть возможность, следует стремиться к тому, чтобы ребенок спал на свежем воздухе максимально долго (после каждого кормления) и чтобы этот сон не требовал постоянного присутствия взрослых членов семьи (как правило, речь идет о маме).
- У вас нет никакой возможности уложить ребенка спать рядом с домом — нет безопасного собственного двора, нет балкона.⠀
- Воздух и другие факторы окружающей среды рядом с домом не подходят для спокойного сна (пыль, шум, грязь, солнце), но неподалеку расположен удобный во всех отношениях парк.⠀
- Вы лично испытываете потребность в прогулках, общении, свежем воздухе и именно с этой целью отправляетесь гулять вместе с коляской.⠀
У взрослых достаточно домашних дел и просто поводов выспаться и отдохнуть.⠀В принципе идеален балкон, если вы живете в городе, или определенное место во дворе, если вы имеете свой дом: место для сна оснащается простейшей и недорогой системой видео- или аудиоконтроля, после чего сон ребенка и дела/отдых мамы не мешают друг другу.
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