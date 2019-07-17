Доктор Комаровский назвал обязательные условия для сна ребенка на свежем воздухе

Комаровский считает, что ребенку необходимо спать на свежем воздухе / instagram/doctor_komarovskiy

Сон и пребывание на свежем воздухе – необходимая вещь для ребенка, но в постоянном катании малыша на улице нет необходимости, считает врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в Instagram.

Перемещение коляски и пребывание взрослого человека рядом с коляской должны и могут быть обусловлены всего тремя факторами, рассказал эксперт на своей странице в Instagram.

Всегда, когда есть возможность, следует стремиться к тому, чтобы ребенок спал на свежем воздухе максимально долго (после каждого кормления) и чтобы этот сон не требовал постоянного присутствия взрослых членов семьи (как правило, речь идет о маме).

У вас нет никакой возможности уложить ребенка спать рядом с домом — нет безопасного собственного двора, нет балкона.⠀ Воздух и другие факторы окружающей среды рядом с домом не подходят для спокойного сна (пыль, шум, грязь, солнце), но неподалеку расположен удобный во всех отношениях парк.⠀ Вы лично испытываете потребность в прогулках, общении, свежем воздухе и именно с этой целью отправляетесь гулять вместе с коляской.⠀

У взрослых достаточно домашних дел и просто поводов выспаться и отдохнуть.⠀В принципе идеален балкон, если вы живете в городе, или определенное место во дворе, если вы имеете свой дом: место для сна оснащается простейшей и недорогой системой видео- или аудиоконтроля, после чего сон ребенка и дела/отдых мамы не мешают друг другу.

Ранее доктор Комаровский посоветовал, как приучить ребенка пить воду.