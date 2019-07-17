Сексологи рассказали, что нужно делать женщинам ради отличного секса

Женщина. Иллюстративное фото / relaxpost

Девушки и женщины способны в раз увеличить уровень качества своей сексуальной жизни простыми способами.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Утро со ссылкой на американских экспертов-сексологов. В первую очередь, специалисты дают женщинам рекомендации открыто говорить партнеру/партнерше о своих потребностях, а не ходить вокруг да около с намеками и экивоками.

Кроме того, сексологи уверяют, что дамам ни в коем случае не стоит стесняться в интимной жизни своего целлюлита на ягодицах или пообвисшей груди.

В конечном итоге, специалисты советуют женщинам в деталях уточнять − что именно возлюбленному нравится в постельных игрищах.

Напомним, ранее психологи раскрыли секрет, как мужчинам легко добиваться секса у женщин. До этого эксперт рассказал, интим в каких позах доведет женщин до оргазма.