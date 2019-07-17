Из разных точек Земли наблюдали лунное затмение: опубликованы завораживающие фото

Частичное лунное затмение в Бразилии / Reuters

В ночь со вторника на среду, 16-17 июля, жители Земли наблюдали частичное лунное затмение.

Агентство Reuters показало завораживающие фотографии этого астрономического явления, сделанные в разных точках Земли.

Лунное затмение засняли в Бразилии, в столице Германии Берлине, в итальянской Венеции и в Швейцарии.

Над Украиной затмение Луны началось в 21:43. Информатор показал, как во время затмения Луна выглядела над Киевом.

В Киеве наблюдали лунное затмение / kiev.informator.ua

Напомним, в конце июля 2018 года было самое продолжительное лунное затмение из всех, которые уже прошли или еще пройдут в XXI веке. Затмение Луны длилось на протяжении трех часов.