Из разных точек Земли наблюдали лунное затмение: опубликованы завораживающие фото

В Киеве затмение Луны можно было увидеть около 22:00.
В ночь со вторника на среду, 16-17 июля, жители Земли наблюдали частичное лунное затмение.
Агентство Reuters показало завораживающие фотографии этого астрономического явления, сделанные в разных точках Земли.
Лунное затмение засняли в Бразилии, в столице Германии Берлине, в итальянской Венеции и в Швейцарии.
Над Украиной затмение Луны началось в 21:43. Информатор показал, как во время затмения Луна выглядела над Киевом.
Напомним, в конце июля 2018 года было самое продолжительное лунное затмение из всех, которые уже прошли или еще пройдут в XXI веке. Затмение Луны длилось на протяжении трех часов.