Как выбрать самый сочный и вкусный арбуз: советы экспертов

Есть несколько правил, которые укажут на созревшую ягоду.
В Украине уже начался сезон арбузов - эти ягоды созрели без нитратов из-за аномальной жары, утверждают специалисты.
Поэтому если стоит задача выбрать арбуз, эксперты советуют проделать несколько простых действий.
1. Чтобы выбрать самый вкусный арбуз, нужно по нему постучать. Если звук глухой – арбуз перезрел, если звонкий – то он еще зеленый. Нужный звук – гулкий, напоминающий вибрацию.
2. Корочка арбуза не должна быть глянцевой – при созревании она становится матовой.
3. Стоит обратить внимание на отсутствие значительных трещин и вмятин.
4. Если есть ярко-желтое пятно на кожуре – арбуз был сорван вовремя.
5. Специалисты добавляют, что лучше всего покупать арбузы вблизи места их выращивания. Однако поскольку не у всех есть такая возможность, хорошей альтернативой станут продуктовые рынки и ярмарки. Эксперты отмечают, что в супермаркетах часто встречаются дешевые арбузы низкого качества.
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