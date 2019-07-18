Как выбрать самый сочный и вкусный арбуз: советы экспертов

Эксперты рассказали, как по звуку определить спелость арбуза / gazeta.ru

В Украине уже начался сезон арбузов - эти ягоды созрели без нитратов из-за аномальной жары, утверждают специалисты.

Поэтому если стоит задача выбрать арбуз, эксперты советуют проделать несколько простых действий.

1. Чтобы выбрать самый вкусный арбуз, нужно по нему постучать. Если звук глухой – арбуз перезрел, если звонкий – то он еще зеленый. Нужный звук – гулкий, напоминающий вибрацию.

2. Корочка арбуза не должна быть глянцевой – при созревании она становится матовой.

3. Стоит обратить внимание на отсутствие значительных трещин и вмятин.

4. Если есть ярко-желтое пятно на кожуре – арбуз был сорван вовремя.

5. Специалисты добавляют, что лучше всего покупать арбузы вблизи места их выращивания. Однако поскольку не у всех есть такая возможность, хорошей альтернативой станут продуктовые рынки и ярмарки. Эксперты отмечают, что в супермаркетах часто встречаются дешевые арбузы низкого качества.

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