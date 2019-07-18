Ученые выяснили, как и почему женщины возбуждаются и хотят секса

Секс. Иллюстративное фото / Мир идей

Группа ученых из Института биологической кибернетики имени Макса Планка в Тюбингене (федеральная земля Баден-Вюртемберг, Германия), развеяли миф о том, что женщинам гораздо сложнее получить сексуальное возбуждение от эротических образов, нежели мужчинам.

Согласно данным, полученным немецкими учеными, пол человека в очень небольшой степени влияет на уровень реакции на сексуальные визуальные стимулы.

В целом же, миф о том, что мужчины гораздо сильнее и чаще возбуждаются, как считают ученые, связан с тем, что "сильный пол" гораздо чаще замечен в посещении порносайтов.

По словам доктора Хамида Нури, в ходе исследования были собраны данные 61 исследования с применением магнитно-резонансного томографа – по поводу мозговых реакций на возбуждающе-эротические стимулы. Достоверно было выяснено, что интенсивность стимулирования далеко не так сильно разнится, как полагает большинство людей.

Напомним, ранее ученые рассказали, в каком возрасте людей чаще всего тянет на секс. До этого эксперт поведала, почему мужчины отказываются от секса.