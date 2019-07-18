Стало известно, сколько секса мужчинам и женщинам нужно для счастья

Секс. Иллюстративное фото / Мужской Журнал

Ученые выяснили, что для крепкой и спаянной пары достаточно заниматься сексом один или два раза в неделю.

Такое сообщение опубликовано в западных специализированных СМИ. Группа канадских полтора года изучала анкеты о результатах психологических тестов 25510 человек (в возрастных категориях от 18 до 65 лет).

Более того, регулярные половые контакты отнюдь немногих людей делают счастливее. "Наше исследование показало, что количество контактов не повышает настроение. Достаточно заниматься сексом раз в неделю, сохраняя таким образом связь с партнером, и оставаться счастливым человеком", − говорит исследователь Эми Мьюз.

Напомним, ранее медики рассказали, как меняются тела людей от постоянного секса. До этого эксперт рассказала, в какое время суток лучше всего заниматься интимом.