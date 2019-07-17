FaceApp вызвало у людей панический страх русских хакеров

Российские хакеры управляют FaceApp / IBTimes UK

FaceApp, который так понравился Западным и отечественным звездам, вызвал сильные сомнения у некоторых людей.

Пользователи обратили особое внимание на то, что для обработки снимков FaceApp использует подключение Интернет, значит передает куда-то фото, которые были загружены пользователями.

К тому, же, если у кого-то еще остаются сомнения, FaceApp принадлежит российской компании Wireless Lab, располагающейся в Санкт-Петербурге, а, как известно всем на Западе, русские хакеры никогда не дремлют, особенно, если рыбка сама плывет в руки.

К тому же, FaceApp требует не только доступ к фото - он собирает геоданные и личную нформацию о пользователях.

При этом сообщается, что "мы [разработчики] не будем продавать вашу информацию третьим лицам за пределами FaceApp", и тут же добавляется, что приложение отдает собранные данные "рекламным партнерам" для улучшения таргетирования.

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FaceApp / screenshot

Также FaceApp использует никнеймы или настоящие имя и фамилию пользователей, без каких либо вопросов о разрешении, или возможности запретить это делать.

Не стоит биться в истерике, но следует помнить, что русские уже провалили выборы в США, когда применили кампанию Cambridge Analytica, и люди сами слили личную информацию, которая помогла Трампу выиграть.

А приложение Ever предлагало хранить фото онлайн, а потом закрылось, так как обнаружилось, что программисты создавали код нейросети для распознавания лиц, которую получило правительство.

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