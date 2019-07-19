Как похудеть и не потерять грудь: эксперты дали дельные советы

19 июля 2019, 00:26

Жир уйдет, а грудь останется, уверяют специалисты.

грудь
Эксперты рассказали, как не потерять обьемы в груди / lekuvai.bg

Похудение с минимальными потерями на "переднем" фронте вполне реально, утверждают специалисты.

Диетологи решили развеять страхи тех, кто боится приступать к сжиганию лишнего жирка из-за потерь обьемов в груди.

Специалисты дали 5 дельных советов, как похудеть в талии, но оставить грудь. Но будьте готовы: как не существует планов питания, позволяющих "точечно" повлиять на выпирающий живот или похудеть в лице, так и невозможно при помощи отказа от какой-то еды, или, наоборот, употребления особых продуктов, похудеть и сохранить грудь.

1. Нужно избегать быстрых диет

Резкая потеря жира негативно скажется на форме груди – кожа станет менее эластичной, обвиснет, и вернуть ее в прежние формы можно будет лишь двумя способами: снова поправиться или решиться на операцию по увеличению бюста.

2. "Мягкая", здоровая диета

Начинать борьбу с лишним весом стоит с консультации с диетологом. Грамотный специалист подберет нужный рацион, чтобы не создавать стрессовой ситуации для организма и резкой потери веса. К диете нужно добавить физические нагрузки, чтобы не терять упругость кожи.

3. Много белка, полезные жиры и чистая питьевая вода

Диета, в которой недостаточно белка, нужного и мышцам, и эпидермису, только ухудшает ситуацию и усугубляет положение груди в процессе похудения.4. Если грудь "состоит" из жира — потерь не миновать

Спорт и правильное питание помогут заменить жировую ткань на мышечную, однако объем груди уменьшится.

5. Спортивные бра

Эксперты говорят: обязательно во время тренировки стоит одевать специальный бра, который фиксирует грудь. Во время тренировки, особенно бега, кикбоксинга или прыжков, могут повредиться Куперовы связки - они отвечают за форму и тонус груди, а также ее способность противостоять усилиям хозяйки, направленным на борьбу с лишним весом.

Ранее ученые рассказали, какая диета полезна груди и нужна ли капуста.

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Грудь фитнес похудение
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