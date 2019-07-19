Психолог назвала качества лучших наставников

Качества лучших наставников — смелость и решительность, сообщила Наталья Холоденко / instagram.com/kholodenkon

Лучшие наставники — смелые, решительные, неспокойные, они говорят колкие слова и тревожат душу.

Самый высокий результат даст только решительный наставник, написала психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко в Instagram.

Эксперт отметила, что во всей сути лучших наставников выражено это — "не жалеть", "не ползти" и "не спать".

"Раздражают смелые. С ними не дремлет мозг. Им неспокойно, и они будоражат других. С ними неудобно: нужно анализировать, менять привычки, побеждать себя…", — отметила психолог.

Ранее Наталья Холоденко поделилась, что умение быть категоричными в своих целях позволяет достичь самого высокого результата. По ее словам, к целям нужно относиться жестко и не делать себе поблажек.